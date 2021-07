Lukijan mielipide: Pääministerin virka-asunnon hankinnat

Muutaman viikon aikana on valtakunnan mediassa pyöritetty pääministerin virka-asunnon remonttia ja investointeja. Hankintojen osalta median uutisoinnista tulee kuva, että pääministeri olisi henkilökohtaisesti pyytänyt tekemään mediassa esillä olleet hankinnat.

Uutisointi on ollut harhaanjohtavaa ja tarkoitushakuista.

Uutisarvo näyttää olevan siinä, että hankinnat saatetaan näyttämään pääministerin tilaamiksi.

Uutisoitu Kesäranta on pääministerin virka-asunto ja sen investoinnit ja uudistukset tekee valtio-omistaja. Asunto ei ole Sanna Marinin . Se on ollut pääministerien käytössä kautta aikain ja on edelleen myös muiden tulevien pääministereiden käytössä.

Myöskään Sanna Marin ei ole tilannut kyseisiä kalusteita, joista kerrotaan kaikki hinnasta alkaen. Tuntuu siltä, että porvarimedialla on halu uutisoida pääministeristä harhaanjohtavasti.

Toivoisi ainakin, ettei harhaanjohtavaa viestintää kierrätetä kaikissa medioissa.

Raimo Piirainen

kansanedustaja (sd.)

Kajaani