Nostalgia: Nuotan saalis paljastaa järven tilan – ”Lentua on ollut taimenjärvi, mutta tilalle ovat tulleet hauet”
Runsas pikkumuikkusaalis osoittaa, että Lentua olisi otollinen paikka taimenien istuttamiselle.
Juttu on julkaistu Kainuun Sanomissa 19.4.2006
Nuotan vetäminen 600 metrin pituisesta apajasta vaatii taitoa ja voimia. Työkseen kalastavilta Keijo Kilposelta ja Hannu Heikkiseltä homma sujuu rutiinilla. Kalastajat esittelivät taitojaan sekä Kuhmon Lentua-järven kalatilannetta nuotanvetonäytöksessä.