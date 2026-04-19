Sami Kilponen (vasemmalla), Keijo Kilponen ja Hannu Heikkinen vetävät nuottaa 600 metrin mittaisesta apajasta. Talvinuottaus on tehokas mutta työläs kalastuskeino. Kokeneiden kalastajien mukaan jokainen nuottamies on joskus pudonnut avantoon. Kuva: Arto Tulima

Nostalgia: Nuotan saalis paljastaa järven tilan – ”Lentua on ollut taimenjärvi, mutta tilalle ovat tulleet hauet”

Runsas pikkumuikkusaalis osoittaa, että Lentua olisi otollinen paikka taimenien istuttamiselle.

Kainuun Sanomat

Juttu on julkaistu Kainuun Sanomissa 19.4.2006

Nuotan vetäminen 600 metrin pituisesta apajasta vaatii taitoa ja voimia. Työkseen kalastavilta Keijo Kilposelta ja Hannu Heikkiseltä homma sujuu rutiinilla. Kalastajat esittelivät taitojaan sekä Kuhmon Lentua-järven kalatilannetta nuotanvetonäytöksessä.

