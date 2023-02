Lukijan mielipide: Palvelut sopeutettava vähenevään väestöön

Perustin vuonna 1984 Kainuun Kuntohieronta yrityksen, toiminta-alueena Kainuu. Yritys tarjosi hierontapalvelut ja neuvontaa liikuntaan liittyvissä asioissa. Asukkaita Kainuussa oli tuolloin himpun verran alle 95 000 henkilöä.

Nopeasti tajusi, että Kainuun väkiluku vähenee reippaasti. Se edellytti aktiivisuutta tulevaisuuden päätöksentekoon.

Lähdin politiikkaan hakemaan ratkaisuja muutokselle. Nopeasti tajusin, että politiikan ympyröissä puheet, lupaukset ja todellisuus eivät kohtaa. Mitä kovemmat lupaukset, sitä pienemmät teot. Mielikuvien luominen johtaa äänestäjän harhaan.

Ratkaisuja etsivät poliitikot leimataan. Kylä-, työporukoiden ja oman edun politikointi ovat aina läsnä. Yksikään valtuusto ei ota todellista vastuuta, mennään siitä, missä aita on matalin.

Vuosien 1985-2022 aikana väestö väheni Kainuussa noin 25 000 henkilöllä. Nykyisten Perussuomalaisten aloitteet Kajaanissa eivät kehitystä pysäytä tai helpota.

Väestöpolitiikan ratkaisut tehdään paikallisella tasolla, sitä ei ohjailla puoluepoliittisesti Helsingistä. Kainuussa tehotonta, kaikkien ryhmien puolue politikointia, on nähty jo aivan tarpeeksi.

Kainuussa on palvelujen käyttäjien määrä vähentynyt kyseisenä ajanjaksona tuon asukasmäärän verran. Poliitikkojen tehtävä on hoitaa saadulla valtakirjalla vastuullisesti yhteisiä asioita.

On täysin oikeutettua kysyä: Miten ovat Kainuun kunta- ja maakunta päättäjät onnistuneet tehtävissään? Käytetäänkö verorahat tehokkaasti palvelutarpeen tyydyttämiseen? Onko valtakoneisto sopeutettu jatkuvasti pieneneviin asukas määriin?

Tulevaisuuden aluetaloudessa on vahva, kilpailukykyinen, yksityinen sektori. Poliittinen hallinto on muutoksen keskellä hereillä ja päättää järkevistä muutoksista. Kansalaisten aktiivisuutta arvostetaan. Energiapolitiikalla turvataan kansalaisten ostovoimaa, järkevästi tuotettuna se on myös pitovoimaa. Luonnonvaroja käytetään järkevästi kansalaisten hyvinvointiin ja huu-haa-politikointi jääköön omaan arvoonsa.

Ihmisten elämää ärsyttävät viranhaltijoiden ajamat naivistiset säännöt, niitä pitää vähentää. Veronmaksajaa ei huudeta apuun kaikkiin julkisen sektorin kotkotuksiin.

Kainuussa hallinnollinen liittoutuminen ei toteudu. Toivon näkeväni päivän, kun Kajaani ja Sotkamo on hallinnollinen kokonaisuus. Jään odottamaan sitä.

Toivo Kyllönen

entinen poliitikko

Kajaani