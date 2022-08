Lukijan mielipide: Ratkaisuja, kun sähkö vie ansiot

Näin kesän vaihtuessa syksyn kautta talveen osa herää kouraisevaan tunteeseen lompakon pohjalla. Se, mitä on tapahtunut alkuvuoden aikana sähkön ja energian hinnassa, ravisteleekin meistä jokaista.

Vaikka itsellä tuleekin seurattua niin sähkön hintaa kuin Ukrainan tapahtumiakin, sähköyhtiön ilmoitus hinnan nostaminen 39,85 sentistä 79,85 senttiin per kWh sai allekirjoittaneenkin jo etsimään määräaikaisen sopimuksen.

Ensimmäisenä herää kysymys, miten tähän päädyttiin. Tilanteeseen on olemassa kaksi juurisyytä. Tuotannon ja kulutuksen välinen ero sekä tämä itäisen terroristivaltion sotaretki Ukrainaan.

Tunnistamalla juurisyyt voidaan tehdä kestävät ratkaisut tilanteen korjaamiseksi. Joten ensimmäisenä on saatava tuotanto ja kulutus kohtaamaan. Valtio onkin aloittanut kampanjan, jossa motivoidaan säästämään energiaa. Jokaisen onkin syytä ottaa tosissaan tämä, sillä useasta pienestä purosta syntyy suuri virta. Tuotannon lisääminen on pidempi tie. Isompien voimaloiden suunnittelussa, lupa- ja valitusprosesseissa sekä rakentamisessa kestää helposti 2–5 vuotta.

Tarvittavat muutokset, mitä pitäisi tehdä sähkön ja energian tuotantoon, olisivat seuraavat:

Mikrotuotannon (aurinko/tuuli) tukeminen siten, että tuotannosta saatava hyöty olisi verovapaata 15 000 euroon. Raja olisi siis sama, kuin yritysten alv-velvollisuuden raja. Etuina tässä olisi hajautettu tuotanto sekä rakentaminen jo olemassa olevan verkon äärelle. On kuitenkin huomioitava mahdolliset negatiiviset sähkönhinnat, jotta tavallinen omakotiasuja ei aurinkopaneeliensa takia joudu maksumieheksi. Aurinko- ja tuulivoiman rakentaminen isommassa mittakaavassa tapahtuisi siis aluksi mikrotuotantoa lisäämällä.

Turpeen palauttaminen sille kuuluvaan arvoonsa. Aikoinaan suuri valiokunta Tuija Braxin (vihr.) arpoi, että turve ei ole uusiutuva luonnonvara. Kyllä, äänestys meni tasan ja arpa ratkaisi ihan käytännössä. Toisin on Ruotsissa, jossa se on uusiutuva. Neova (ent. Vapo) jatkaakin toimintaansa turpeen parissa Ruotsinmaalla.

Jotta turve saataisiin todelliseen hyötykäyttöön muutenkin kuin polttamalla lämmöksi, niin Suomessa olisi aloitettava hankkeet, joissa lämpölaitosten kylkeen tulisi Fischer-Tropsch-kaasutuslaitos turpeen muuttamiseksi dieseliksi. Tuosta saattaisi EU nurista, mutta näkyypä Unkarikin rakentavan ydinlaitoksia Rosatomin kanssa.

Tuotantopuolen ongelmia on siis aiheutunut lähinnä vihreiden ajamasta politiikasta, jota nyt populistisesti koitetaan paikata "energiaraha"-aloitteilla.

"Sähkön ja energian hintojen voimakas kausivaihtelu on tullut uudeksi normaaliksi, johon joudumme sopeutumaan."

Toiseen juurisyyhyn päästään puolestaan käsiksi, kun Eurooppa pitää rivinsä suorana ja varmistaa riittävän tuen Ukrainalle. Tällöin estetään sodan leviäminen muualle maailmaan. Mikäli näin ei toimita, niin tämä tarkoittaisi etupiiri ja "vahvimman oikeus" -ajattelun palaamista maailmanpolitiikkaan.

Sähkön ja energian hintojen voimakas kausivaihtelu on tullut uudeksi normaaliksi, johon joudumme sopeutumaan. Vastaavasti idänsuhteiden kehittyminen tulee olemaan jäissä vähintäänkin vuosikymmenen. On välttämätöntä muuttaa omaa yksilökeskeistä minä ensin / minulla on oikeus -ajattelua enemmän yhteisölliseen suuntaan, jotta suomalainen yhteiskunta selviää tästä koettelemuksesta.

Teemu Niva

kaupunginvaltuutettu (ps.), Kajaani