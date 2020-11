Lukijan mielipide: Soten viestintäohjeet korostavat sananvapautta

Kainuun Sanomat uutisoi 13.11. Kainuun soten viestintäohjeista. Sinänsä asiallisesta uutisesta ja sen herättämässä keskustelusta on saattanut syntyä käsitys, että työntekijöitä määrätään vaikenemaan tai kielletään sosiaalisessa mediassa keskusteleminen.

Jutussa kerrotussa sisäisessä tiedotteessa pyydettiin muistamaan ohjeet ja harkitsemaan sosiaalisen median käyttöä työhön liittyvissä asioissa.

Median tekemään juttuun, otsikointiin tai näkökulmiin ei voi ulkopuolelta vaikuttaa, mutta koska uutisessa jäi mainitsematta toimittajalle kerrottuja olennaisia tietoja, on hyvä selventää seuraavaa.

Vuodesta 2015 voimassa olleissa ohjeissa korostetaan jokaisen sananvapautta, oikeutta viestiä median kanssa ja harkintaa sosiaalisessa mediassa.

Toimittajien tietopyyntöihin ja tiedonhankintaan liittyviin haastattelupyyntöihin vastataan yleensä myönteisesti ja haastattelu annetaan mahdollisimman nopeasti. Perusperiaate on, että tietopuolisiin kysymyksiin vastaa parhaiten kysytystä asiasta tietävä henkilö.

Kuka tahansa työntekijä voi antaa haastattelun asiasta, johon hän on perehtynyt. Joskus toimittaja haluaa nimenomaan kuulla työntekijän työhön liittyviä kokemuksia ja tuntemuksia. Tällöin jokainen puhuu omasta puolestaan pitäen mielessään hyvän käytöksen pelisäännöt ja työlainsäädäntöön pohjautuvan työntekijän lojaliteettivelvoitteen.

Lähtökohta on, että asiakkaiden tietosuojasta huolehditaan eikä heitä arvostella julkisesti. Työtovereiden, esimiehen ja muiden yksiköiden toiminnan kritisointi ilman painavia perusteita ei ole hyvien tapojen mukaista – ja mikäli arvostelua esitetään, se on ilmaistava rakentavalla tavalla. Lojaliteettivelvoite taas rajoittaa työnantajan toiminnan arvostelua.

Jokaisella työntekijällä on perustuslain turvaama sananvapaus, joka takaa oikeuden kirjoittaa tai muuten julkaista juttuja tai toimia sosiaalisessa mediassa vapaasti omalla vapaa-ajalla.

Työlainsäädäntö rajoittaa jonkin verran työntekijän oikeutta arvostella julkisesti työnantajaansa. Mikäli työntekijä kirjoittaa nimenomaan henkilöstö- tai muun järjestön tai poliittisen puolueen edustajana, se on syytä tuoda selvästi esiin.

Perustuslain suojaama sananvapaus turvaa työntekijöiden vapaan toiminnan myös sosiaalisessa mediassa. Toisaalta myös kaikki muu lainsäädäntö aina rikoslakia myöten on voimassa myös sosiaalisessa mediassa, joten Kainuun soten työntekijöiden täytyy pitää mielessä sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteiset salassapitovelvoitteet samoin kuin työlainsäädännön edellyttämät hyvät tavat ja rajoitukset työnantajan arvostelun suhteen.

Kaimassa (Kainuun soten sisäisessä verkossa oleva intranet) oleva tieto on kaikkien työntekijöiden nähtävissä. Se on kuitenkin lähtökohtaisesti sisäistä tietoa, jota ei saa ilman tulosaluejohtajan lupaa luovuttaa muille kuin yllä mainittujen organisaatioiden (so. kuntatoimijat) työntekijöille.

Viestintäohjeet ovat varsin arkinen työväline, jolla pyritään tukemaan työntekoa ja edesauttamaan organisaation toimintaa. Ilman ohjeistuksia ei myöskään työnantaja toimisi vastuullisesti. Kuten jokainen voi edellä lukea, niihin ei Kainuun sotessa liity mitään asiatonta tai yksilön oikeuksia rajoittavaa.

Julkisella toimijalla on velvoitteensa avoimuuteen, mutta se ei ole ristiriidassa sisäisten asioiden käsittelemiseksi. Kainuun sotellakin on monessa kohdin kehitettävää ja tarvitsemme siihen edelleen rakentavaa ja asiallista palautetta medialta, niin henkilökunnalta kuin asiakkailtammekin.

Terho Pekkala

viestintäpäällikkö

Kainuun sote