Lukijan mielipide: Tappi kiinni ja vene pysyy pinnalla

Kainuun Sanomat

Minulle on jäänyt mieleeni edesmenneen kansanedustajan, kajaanilaisen Ville Tikkasen (sd.) ainoinaan lausuma ”Suomi on kuin tapiton vene”. Tällä edustaja Tikkanen aikoinaan kuvaili holtitonta Suomen taloudenpitoa, kun rahaa roiskittiin milloin minnekin ja jopa täysin tarpeettomaan. Tikkanen yrittäjänä ymmärsi, että jos tulot eivät menoille riitä, niin silloin on puututtava rakenteisiin, muutoin edessä on konkurssi.

Taas kerran Suomi on ajautunut tai ajettu tälle ”tapittoman veneen tielle”. Tapin veneestä poisti edellinen Sanna Marinin (sd.) johtama hallitus. Nyt silloiset hallituspuolueet demarit, vasemmistoliitto ja vihreät yrittävät nykyhallitusta ja sen tekemisiä arvostelemalla ja räyhäämällä saada kansalaiset unohtamaan teot, jotka ovat johtaneet tähän tilanteeseen.

Vaikka keskusta olikin täysin rinnoin ajamassa Suomea tähän tilanteeseen näyttää sille, että se katuu tekojaan ja antaa jopa tukea tämän hallituksen talouslinjalle. Onko tämä taktiikkaa vai todellista katumista, siitä on vaikea olla täysin varma.

Olen sitä mieltä, että viimeistään nyt on tullut aika laittaa veneen tappi kiinni. Suomi on ajautunut sellaiselle tielle, että jos tällä tiellä jatkamme on edessämme Suomi-veneen uppoaminen eli käytännössä konkurssi ja joutuminen EU:n alijäämämenettelyn alaiseksi.

Vasemmistoliitto ja vihreät eivät näytä vieläkään ymmärtävän, missä mennään ja pieniä ymmärtämisvaikeuksia on myös demareilla. Tämän tilanteen toisaalta ymmärtää. Jos nämä puolueet hyväksyisivät nykyhallituksen linjaukset, he samalla myöntäisivät tekemänsä suuret virheet.

Siis valtakunnan talouden linjaus on saatava kestävälle ja vakaalle pohjalle. Se on kuitenkin hoidettava niin, että jokainen suomalainen – kestokykynsä mukaisesti – osallistuu tämän veneen vuotojen tukkimiseen.

Pentti Kettunen

veteraanikansanedustaja (ps.)

Kajaani