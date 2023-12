Mielipiteet

Lukijan mielipide: Thaimaalaisia poimijoita tarvitaan ja heistä on pidettävä hyvää huolta

Ministeriöissä kehitellään keinoja tehostaa kutsuvien yrittäjien toiminnan valvontaa. Malli lienee peräisin itäisestä naapuristamme. Menestyvällä yrittäjällä täytyy olla itsellään vastuu toiminnastaan. Jos se puuttuu, eivät viranomaiset ehdi muuta kuin rankaisemaan jälkikäteen. Yrityksiähän sitoo nykyään myös laki omavalvonnasta.

Liike-elämän vanha sääntö: kaupan on oltava molemmin puolin kannattavaa. Tämä pätee myös thaipoimijoihin.

Kutsuvan yrityksen on hyvä tarkkailla koko poimintakauden ajan jokaisen poimijan saamaa tuloa myymistään marjoista.

Tämä onnistuu helposti tietokoneaikana. Heikosti menestyvän poimijan kanssa on yhdessä keskustellen etsittävä syytä heikkoon tulokseen.

Varsinkin ensikertalaiset tarvitsevat henkilökohtaista opastusta oppiakseen nopeasti oikeat toimintatavat. Yhteistyöllä syy parhaiten löytyy, ja auttaminen kannustaa poimijaa parempaan tulokseen. Tähän panostaminen on myös yrityksen etu lisääntyvinä marjakiloina ja marjan laadun paranemisena.

Vuonna 2021 voimaan tulleessa marjalaissa oleva vaatimus siitä, että thaipoimijalla on oltava ”oikeus myydä marjansa muille ostajille”, ja että tätä koskeva muistutus on laitettava majapaikan ilmoitustaululle, on aivan käsittämätön.

Thaimaalaisten tulon alkuaikoina kutsuva yritys hoiti useimmiten poimijoiden tarvitsemat järjestelyt koulutuksineen. Marjateollisuus osti tältä yritykseltä marjat laituriinsa toimitettuna, varastoi, jalosti ja markkinoi.

Uuden sukupolven halutessa kaikki toiminnot itsensä hoidettavaksi alkoivat vaikeudet. Nyt tutkinnassa olevat yritykset kasvattivat keinoja kaihtamatta kutsuttavien poimijoiden määrän niin suureksi, että seuranta ja yhteydenpito poimijoihin kävi mahdottomaksi. Lisäksi joissakin yrityksissä koulutuksesta alettiin periä maksua, sekä asunto-, ruoka- ja autokulut nostettiin voittoa tuottavaksi. Tällä vesitettiin edellä esitetty seuranta.

Loppuraportissa sivuun myynti ei näy poimijan tuloksena. Se mahdollistaa myös sen, että tappiolle jäävä poimija voi nostaa yritykseltä korvausta 30 euroa per päivä. Poimijalle itselleen heikko tulos merkitsee seuraavana vuonna kutsun saannin vaikeutumista.

Kari Jansa

Sotkamo