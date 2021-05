Lukijan mielipide: Viikonloppupäivystyksiä koskevat päätökset strateginen virhe

Kainuun sote päätti lopettaa Kuhmon ja Suomussalmen viikonloppupäivystykset, arvioitu säästö yhteensä 0,5 miljoonaa euroa. Kunnat vaativat nyt oikaisua päätöksiin ja valittavat, ettei niitä ole kuultu eikä asiasta neuvoteltu perussopimuksen edellyttämällä tavalla.

Kainuun soten toimintakulut ovat noin 350 miljoonaa euroa/vuosi, kuluvalle vuodelle budjetoitu alijäämä noin 17 miljoonaa euroa ja talouden seurantaraportin 1.1.-31.3.2021 pohjalta arvioitu alijäämä noin 27 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelman mukainen säästötavoite 20 miljoonaa euroa ei ole siten riittävä.

Säästötavoitetta pitäisi siis nostaa. Viikonloppupäivystyksiä koskevien päätösten jälkeen on selvää, että tavoitetta ei nosteta eikä alkuperäiseen tavoitteeseenkaan päästä. Soten hallitus ja sote-johtaja tekivät strategisen virheen lähtiessään paloittelemaan säästöpäätöksiä. Näillä päätöksillä kunnat ja kuntien edustajat saatiin siilipuolustukseen. Jokainen uusi säästöesitys tulee aiheuttamaan massiivisen vastustuksen ja säästöpäätökset oikaisuvaatimuksia.

Jos säästöjä todella olisi haluttu saada aikaan, olisi hallitukseen pitänyt tuoda päätettäväksi kerralla iso tasapainoinen paketti, joka olisi edes jossakin määrin "kirpaissut" kaikkia kuntia. Näin olisi saatu jotain aikaa. Se paljonko, olisi riippunut sote-johtajan ja hallituksen rahkeista.

Pahinta tässä on, että alijäämään oleellisesti vaikuttavia säästöpäätöksiä ei taida olla tarkoituskaan tehdä. Sote-hallituksen enemmistöllä lienee hiljainen yhteisymmärrys siitä, että annetaan valtion hoitaa ongelmat sote-uudistuksen myötä. Mutta entäpä jos uudistusta ei tulekaan? Eduskunnan talousvaliokunnan kuulemien asiantuntijoiden lausunnot olivat poikkeuksellisen kriittisiä. Punavihreän hallituksen jatkaminen tulevan budjettiriihen yli ei myöskään ole läpihuutojuttu.

Ja jos uudistus tuleekin, ei valtio tule nykytasoisia sote-menoja Kainuun osalta hyväksymään. Punavihreän hallituksen velkarahan holvaaminen on sitä luokkaa, että pää tulee väistämättä vetävän käteen. Kun sote-uudistuksen jälkeen valtio päättää, paljonko sote-määrärahat ovat, ja kun valtiolla ei rahaa ole, tulee kyyti olemaan kylmää. On turha luulla, että punavihreän hallituksen kaavailemat "perälaudat" tulevat kestämään seuraavan hallituksen joutuessa tasapainottamaan valtion taloutta. Ja kun taloutta ei saada omin päätöksin tasapainoon, on oma sote-hallinto Kainuussa pian tiensä päässä.

Olisimme odottaneet sote-hallituksen Kuhmon ja Suomussalmen edustajilta enemmän pelisilmää huolehtia siitä, ettei säästöjä lähdettäisi paloittelemaan. Myös Kuhmon ja Suomussalmen kunnanhallitusten ja valtuustojen keskustalaisten puheenjohtajien ja kunnanjohtajien olisi pitänyt olla hyvissä ajoin hereillä. Jälkikäteinen voivottelu, ettei kuntaa ole kuultu, ei anna vakuuttavaa kuvaa asioiden hoidosta.

Äänestäjillä onkin kuntavaaleissa mahdollisuus katkaista Keskustan vuosikymmeniä jatkunut ylivalta Kuhmossa ja Suomussalmella. Näin ykköspuheenjohtajiksi olisi mahdollista saada asiansa osaavia luottamushenkilöitä muista puolueista.

Jaakko Kyllönen

yrittäjä

kuntavaaliehdokas (kok.)

Kuhmo

Juhani Seppänen

asianajaja

kuntavaaliehdokas (kok.)

Suomussalmi