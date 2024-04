Mielipiteet

Lukijan mielipide: Yhteistyö vahvistaa alueellista elinvoimaa

Jani Moilanen Kainuun Sanomat

Kainuun elinvoiman ylläpitoon ja kehittämiseen löytyy tahtoa ja mahdollisuuksia.

Kainuu on vahvasti mukana sekä itäisen että pohjoisen Suomen ohjelmissa, joiden keskeisinä teemoina ovat itärajan läheisyyteen liittyvän turvallisuusnäkökulman lisäksi maakunnan digitaalisen ja fyysisen saavutettavuuden varmistaminen ja kehittäminen tie-, rautatie- ja lentoyhteyksien avulla.

Paikallisella sekä maakuntarajat ylittävällä yhteistyöllä on saavutettu ja tullaan saavuttaman tuloksia, turvallisuutta ja tulevaisuutta elinkeinoelämälle.

Kajaanin datatalouden kasvuvauhti kiihtyy entisestään, kun sidosryhmien yhteistyöllä Kainuun datakeskus-klusteri on lähtemässä lentoon.

Kajaanin datakeskus on jo nyt merkittävä suurteholaskennan kansallinen ja kansainvälinen toimija ja kasvua on tulossa: islantilainen Borealis Data Center osti Herman IT Oy:ltä helmikuussa konesalitilat ja liiketoiminnan.

Tämän toimialan kehitystä kannattaa seurata.

Kainuun lentoliikenteen jatkon varmistuminen oli elinkeinoelämälle todella tervetullut positiivinen uutinen. Erityisesti matkailun näkökulmasta uusi avaus vahvistui hiljattain, kun ensi vuonna matkailijat pääsevät suorilla lennoilla Düsseldorfista Kajaaniin.

Kainuulaisten matkailukeskusten yhteistyöhanke Arctic Lakeland Finland nappasi hiljattain Scandinavian Outdoor Award Travel -kilpailun parhaan palkinnon Destination -kategoriassa.

Hanke kehittää ja vahvistaa Kainuun matkailun vetovoimaa vahvan Vuokatti-brändin ohella.

Kainuun elinvoimaisuuden varmistamiseksi myös tulevaisuudessa tarvitaan edelleen hyvää yhteistyötä ja suunnitelmallista tekemistä.

Itäisen ja Pohjoisen Suomen ohjelmat antavat erinomaisen tuen ja suunnan maakunnan elinkeinojen pitkäjänteiselle kehittämiselle.

Haastavassa maailmantilanteessa meiltä kainuulaisilta vaaditaan myös paikallisia toimenpiteitä, yhteistyötä ja yhteen hiileen puhaltamista. Ja niitä meiltä löytyy!