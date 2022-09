Lukiotyttö tulee uskoon Mikko Niskasen tiistai-illan elokuvassa

Mona ja palavan rakkauden aika

Yle Teema & Fem klo 22.00

*** Mikko Niskanen oli niitä ohjaajia, jotka muistivat, millaista oli olla nuori. Ikäkauteen kuuluvaan uhmaan, viattomuuteen ja raskaasti koettuihin vääryyksiin tartuttiin lujasti jo esikoisessa Pojat (1962). Se pohja kestää, vaikka Mona ja palavan rakkauden aika -elokuvan kertomus nuoren tytön uskoon tulosta naiivilta ja osoittelevalta tuntuisikin.

Anna-Leena Härkönen teki debyyttinsä lukioikäisenä Monana, jonka vanhemmat ovat eronneet ja isä kärsii alkoholismista. Hän on mukana, kun Joensuun nuoret remeltävät kaljan voimalla, mutta silti jotenkin ulkopuolisena. He tupsahtavat herännäisten telttaan niin sanotusti läpällä, mutta Mona kuuntelee. Tämän kesää seuraa läheltä poikaystävä Henkka. Roolissa on Markku Halme (k. 2015), joka sittemmin päätyi Mika Kaurismäen Klaaniin (1984) ja rocktoimittajaksi. Äitiä esittää Liisa-Maija Laaksonen . (Suomi 1983)

Morsiusneidot

Liv klo 21.00

**** Paul Feigin komedia vapautti Kristen Wiigin , Rose Byrnen ja muut mainiot naiset remeltämään ja mokailemaan yhtä riemukkaasti ja täysipainoisesti kuin parhaat mieskollegat. (USA 2011)

Kamppailu merta vastaan

Sub klo 21.00

*** Ajat ovat muuttuneet. Joskus menneinä vuosikymmeninä oli jännää, kun rohkeat pyytäjät kamppailivat merillä hirmuista valasta vastaan. Nyt ainakin minä toivoisin vastaavassa tilanteessa, että jälkimmäinen kaataisi koko paatin. Ron Howardin ohjaamalla seikkailulla on kuitenkin kiinnostavaa kirjallista pohjaa. Se kertoo tapahtumista, jotka innoittivat Herman Melvillen kirjoittamaan lajin klassikkoromaanin Moby Dick . Chris Hemsworth on perämies aluksella, josta merikarhu ( Brendan Gleeson ) tarinoi Melvillelle ( Ben Whishaw ). Suolainen merivesi tuoksahtaa harppuunaporukan ja jättimäisen kaskelotin kohtaamisessa harvinaisen vahvasti. (2015)

Pekka Eronen