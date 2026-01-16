Paikallisuutiset
Luontokadosta huolestuneella Metsäliikkeellä Kainuussa kaksi kärkikohdetta – Metsähallituksen mukaan luontoarvot otettu huomioon
Kainuussa Metsäliike tarkkailee kymmenkuntaa valtion mailla olevaa metsää, joista lähes kaikki ovat Suomussalmella. Sen ja Metsähallituksen käyttämät kriteerit suojelun arvoisista metsistä ovat keskenään erilaiset.
Keskusteluun metsiensuojelusta on tullut uusi toimija, jonka käyttövoimana on pyrkimys estää luontokatoa. Suomussalmen Karttimonjoen metsäkiistassa vuonna 2021 syntynyt Metsäliike on parin vuoden ajan vahvistanut toimintaansa ja saanut mukaansa lisää vapaaehtoisia. Se toimii nykyään itsenäisenä, jär