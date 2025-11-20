Paikallisuutiset

Kainuussa on tällä hetkellä vajaa 600 maatilaa. Arkistokuva. Kuva: Inka Hurskainen

Maatilojen sukupolvenvaihdokset ovat harventuneet Kainuussa

Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n puheenjohtajaehdokkaat pääsevät ääneen Kajaanissa lauantaina järjestettävässä paneelikeskustelussa.

Maria Hoppania Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kainuussa maatilojen sukupolvenvaihdosten määrässä on tapahtunut muutos. Hakemuksia ely-keskukselle on tullut aiempina vuosina keskimäärin kolmesta neljään kappaletta vuodessa.

Tänä vuonna hakemuksia ei ole tullut vielä ollenkaan, kertoo MTK-Pohjois-Suomen toiminnanjohtaja Hanne Aho. Hän näkee sen hu