Marin: Tavoite on, että lapset pääsevät kesäleireille ja mökkijuhannusta voi suunnitella

Tavoitteena on, että lapset pääsevät kesällä leireille ja mökkijuhannusta voi alkaa suunnitella. Näin totesi pääministeri Sanna Marin juuri hallituksen tiedotustilaisuudessa, jossa hallitus kertoo strategiastaan Suomen avaamiseksi.

Marinin mukaan suunnitelmassa on, että huhtikuussa päättyvät poikkeusolot ja valmiuslain toimivaltuuksien soveltaminen. Ravintolat voisivat aueta tiukoin rajoituksin.

Rajoituksen purkamisen lähtökohtana on, että lapset ja nuoret tulevat ensin, samoin kriisistä eniten kärsineet. Toinen lähtökohta on, että ulkona tapahtuva toiminta mahdollistetaan ensin.Rajoitusten purkaminen on kuitenkin kiinni vallitsevasta tautitilanteesta. Rajoitusten purkamisen edellytyksenä on vakaa epidemiatilanne. Kyseessä on tilanne, jossa on 50 tartuntaa 100 000 asukasta kohden, testaaminen on sujuvaa, jäljitys toimii ja positiivisten näytteiden osuus alle 1,5 prosenttia.

Exit-suunnitelma on luettavissa valtioneuvoston julkaisupalvelussa . Siitä pyydetään lausuntoja viikon mittaisella lausunto- ja kommenttikierroksella. Kommentointi on mahdollista kaikille halukkaille otakantaa.fi-palvelussa perjantai-iltapäivästä alkaen 16. huhtikuuta saakka.

Kyselyyn vastaaminen edellyttää rekisteröitymistä otakantaa.fi-palveluun. Voit tehdä sen jo ennakkoon ennen kyselyn avautumista. Kommentit analysoidaan ja niitä hyödynnetään suunnitelman viimeistelyssä.

Uutinen päivittyy