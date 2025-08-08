Paikallisuutiset

Arktiset Aromit muistuttaa, että marjojen keruu myyntiin on vastuullisuusteko, sillä osalle ihmisistä kauppa on ainoa marjojen tai marjatuotteiden hankintamahdollisuus. Kuva: Arkisto

Marjankeruu kotimaisin voimin kolminkertaistui viime vuonna – poiminta on nyt ennätyksellisen monimuotoista

Marjojen myynnin helpottamiseksi Arktiset Aromit ry kokoaa ostopisteet tänäkin vuonna kartalle. Ostopisteitä päivitetään parhaillaan.

Tanja Nuotio Kainuun Sanomat

Luonnonmarjojen satokausi on käynnissä, ja keruu on nyt monimuotoisempaa kuin koskaan, luonnontuotealan valtakunnallinen toimialajärjestö Arktiset Aromit ry kertoo tiedotteessa.

Metsissä ahertaa kotitarvepoimijoiden lisäksi monenlaista myyntipoimijaa: marjayrityksiin työsuhteissa olevia poimijoita, m