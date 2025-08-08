Paikallisuutiset
Marjankeruu kotimaisin voimin kolminkertaistui viime vuonna – poiminta on nyt ennätyksellisen monimuotoista
Marjojen myynnin helpottamiseksi Arktiset Aromit ry kokoaa ostopisteet tänäkin vuonna kartalle. Ostopisteitä päivitetään parhaillaan.
Luonnonmarjojen satokausi on käynnissä, ja keruu on nyt monimuotoisempaa kuin koskaan, luonnontuotealan valtakunnallinen toimialajärjestö Arktiset Aromit ry kertoo tiedotteessa.
Metsissä ahertaa kotitarvepoimijoiden lisäksi monenlaista myyntipoimijaa: marjayrityksiin työsuhteissa olevia poimijoita, m