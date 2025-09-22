Paikallisuutiset

Yhtiö asetettiin konkurssiin viime viikon lopulla Oulun käräjäoikeudessa. Kuva: Clas-Olav Slotte / Arkisto

Mediat: Vaalalainen VB-Betoni asetettiin konkurssiin – oli yksi Vaalan suurimpia työnantajia

VB-Betoni Oy:n teollisuusrakennuksen katto romahti Vaalassa kaksi ja puoli vuotta sitten maaliskuussa 2023. Kalevan mukaan konkurssia ei välttämättä olisi nyt asetettu, jos sortuma ei olisi sattunut rakennusalan huonoon aikaan.

Tanja Nuotio Kainuun Sanomat

Vaalan suurimpiin työnantajiin lukeutuva VB-Betoni Oy asetettiin viime viikon lopulla konkurssiin. Asiasta kertoivat ensin muun muassa Kaleva ja Yle.

Medioiden mukaan yritys irtisanoi kaikki noin 30 työntekijäänsä. Yhtiö asetettiin konkurssiin Oulun käräjäoikeudessa.

Kalevan mukaan VB-Betoni valmisti