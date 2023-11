Koti-Kajaani

Kekrijamien teemana oli kekrin ja pukin polton inspiroimana "BURN". Kuva: -

Meidän meiningit: Kekrit innostivat myös pelijameilla

Koti-Kajaani

Kekriä juhlittiin Kajaanissa 4.11. Juhliin kuului muun muassa kekrimarkkinat ja perinteinen kekripukin poltto Kajaanin keskustassa. Toisaalla päin kaupunkia Kajaanin ammattikorkeakoulun kampukselle kerääntyi joukko viettämään aikaa pelinkehityksen parissa, Kekrijameille.

IGDA:n (International Game Developers association) Kajaanin vapaaehtoiset järjestivät kekriteemaiset pelijamit, joissa 48 tunnin aikana syntyi 7 mahtavaa peliä. #GameCity Kajaani ja Black Smoke Studios sponsoroivat tapahtumaa ja tukivat näin Kajaanin pelinkehitysyhteisöä.

Pelijamit ovat tapahtumia, joissa pelien teosta kiinnostuneet, sen harrastajat ja ammattilaiset kerääntyvät yhteen määrätyksi ajaksi, yleensä viikonlopuksi, ja käyttävät sen ajan pelin tekemiseen. Osallistujat, eli jamittajat, muodostavat ryhmiä, ja aloittavat pelinkehitysprosessin nopeutetulla vauhdilla.

Pelin teko aloitetaan ideoinnista ja ohjelmoijat, artistit sekä pelisuunnittelijat yhdistävät taitonsa valmistaakseen pienen valmiin pelin. Usein pelijameilla on jokin tietty teema, jonka kukin jamittajista koostuva ryhmä implementoivat peliinsä haluamallaan tavalla. Kekrijamien teemana oli kekrin ja pukin polton inspiroima teema: “BURN”

Pelijamit ovat pelinkehittäjien piireissä suosittuja tapahtumia, jolloin alalla työskentelevät saavat käyttää luovuuttaan tehdessään jonkun pienen projektin rajatussa ajassa. Jamipelit tuovat hauskan twistin uusien asioiden tai työkalujen opetteluun ja siitä saa näkyvän tuloksen itselleen.

Jameille on tervetulleita kaikki, taitotasosta piittaamatta. Jamipelien teko on mahtava väylä myös alasta edes vähän kiinnostuneille päästä näkemään, millaista pelinkehitys pähkinänkuoressa on. Jamipelit ovat yleensä ohjelmallisesti suhteellisen yksinkertaisia, koska aika on niin rajattu, ettei mitään hirveän monimutkaista ehtisikään tehdä. Siksi jamit ovat oiva paikka harrastelijoille tai aloittelijoille kokeilla pelinkehitystä.

Paikalla on myös ammattilaisia ja kokeneita harrastelijoita, jotka jakavat tietotaitoaan ja auttavat löytämään resursseja, tai jopa istuvat kaverina jonkin ohjelman bugin selvittämiseksi.

Kekrijameille osallistui noin 40 pelialan ammattilaista, opiskelijaa ja alumnia, he viettivät Kajaanin ammattikorkeakoulun tiloissa viikonlopun ja tuotoksena saatiin 7 peliä, jotka voi ladata itch.io palvelusta ilmaiseksi itselleen pelattavaksi tietokoneella. Jamittajat tekivät myös esittelyvideoita tuotoksistaan, joita katsottiin yhdessä tapahtuman päätteeksi.

Seuraavat kaikille avoimet pelijamit Kajaanissa on 26.-28.1.2023 Finnish Game Jam joka on osa maailman laajuista Global Game Jam tapahtumaa, jossa tehdään pelejä ympäri viikonlopun yhteisestä tapahtuman alussa julkaistavasta teemasta. Tapahtumasta julkaistaan lisätietoa lähempänä tapahtumaa IGDA Kajaanin sosiaalisen median kanavilla.

Riikka Paksuniemi

IGDA Kajaani