Paikallisuutiset
Meidän meiningit: Naisenergiaa Kainuuseen
Kainulassa syyskuussa alkaneilla selkosuomen kursseilla on ollut osallistujia monista eri maista, kuten Ukrainasta, Sri Lankasta, Libanonista ja Kolumbiasta.
Tämän syksyn aikana on Kainulan opistossa kuulunut iloinen puheensorina viikoittain, kun Naisenergiaa Kainuuseen -hankkeen osallistujat ovat kokoontuneet opiskelemaan suomen kieltä ja kulttuuria vahvistaakseen suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumista.
Suomen kielen taidot ovat karttuneet mukavassa ja