Kajaanin vuoden 2025 vanhus on Hilkka Tähtinen, joka on tehnyt pitkän ja monipuolisen työuran. Hän on myös aktiivinen järjestötoimija. Kuva: Maria Hoppania

Kajaanin vuoden vanhus 2025 on arjen auttaja ja aktiivinen järjestötoimija

Ikäihmisten joulujuhlaan osallistui maanantaina 8. joulukuuta noin 400 ihmistä. Juhlassa julkistettiin Kajaanin vuoden 2025 vanhus.

Kajaanin vanhusneuvoston järjestämässä ikäihmisten joulujuhlassa julkistettiin vuoden 2025 vanhukseksi Hilkka Tähtinen.

Muistoksi valinnastaan hän saa Vuoden vanhus -laatalla varustetun leipälapion sekä kunniakirjan. Tähtinen ei itse päässyt juhlaan, joten palkinnon hänen puolestaan otti vastaan vanh

