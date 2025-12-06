Paikallisuutiset

Kati Säkkisen kaunis puku on järvensininen. Sen on tehnyt Katin ystävä, pukusuunnittelija Ella Q. ”Muutama toive oli. Koska odotamme perheenlisäystä, niin tosi kauniisti raskausvatsa näkyy tässä.” Säkkisen avecina on puoliso Joona Heiskanen. Oikealla näkyy Martti Syrjä. Tunnistatko kuvasta muita kuuluisuuksia? Kuva: Miika Manninen

Kajaani Gymnasticsin Kati Säkkinen antaa raskausvatsansa näkyä järvensinisessä juhla-asussaan

Nuorissa kajaanilaisvoimistelijoissa Linnan juhlat ovat herättäneet paljon mielenkiintoa.

Voimisteluseura Kajaani Gymnasticsin toiminnanjohtaja Kati Säkkinen kertoi, että saapuminen Linnan juhlin tuntui jännittävältä, mutta samalla äärimmäisen hienolta.

Kun Tasavallan presidentti Alexander Stubb vieraili helmikuussa KajaGymin salilla, Säkkisen ympärillä alkoi jo uumoilu kutsusta itsenäisy

