Juha Tanskanen juhlii Linnassa puolisonsa Greta Tanskasen kanssa. Kuva: Miika Manninen

Juha Tanskanen oli Linnan juhlissa viimeksi 30 vuotta sitten – mutta mistä hän jutteli äskettäin presidentin kanssa Arabiemiraateissa?

Upea tarjoilu, Tanskanen kehui Linnan antimia.

SuperPark Oy:n toimitusjohtaja Juha Tanskanen oli toista kertaa Linnan juhlissa. Edellisestä kerrasta on kuitenkin kulunut aikaa 30 vuotta.

– Onhan tämä vähän muuttunut, Tanskanen totesi Linnassa.

Hän oli päässyt jo maistamaan Itä-Suomen tarjoilua.

– Kaikkea on testattu, mitä vaan on pystytty testaamaa

