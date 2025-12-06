Paikallisuutiset
Juha Tanskanen oli Linnan juhlissa viimeksi 30 vuotta sitten – mutta mistä hän jutteli äskettäin presidentin kanssa Arabiemiraateissa?
Upea tarjoilu, Tanskanen kehui Linnan antimia.
SuperPark Oy:n toimitusjohtaja Juha Tanskanen oli toista kertaa Linnan juhlissa. Edellisestä kerrasta on kuitenkin kulunut aikaa 30 vuotta.
– Onhan tämä vähän muuttunut, Tanskanen totesi Linnassa.
Hän oli päässyt jo maistamaan Itä-Suomen tarjoilua.
– Kaikkea on testattu, mitä vaan on pystytty testaamaa