Kaisa Marinin ei tarvinnut lähteä Kainuusta kauemmas etsiessään juhla-asua. Puku on Eeva Ipatin käsialaa Lanterin puodilta. Koristeet ja korut ovat myös Kainuusta. Kuva: Miika Manninen

Upea Kaisa Marin pääsi jo maistamaan lörtsyä – näitä Pekka Heikkisen makuja hän tarjoaisi Linnassa

Yrittäjä Kaisa Marin kertoo, että kutsu Linnan juhliin merkitsee koko leipomon väelle valtavan paljon.

Kainuun Sanomat

– Erittäin ainutlaatuista. On uskomaton etuoikeus saada edustaa täällä tänään meidän leipomon väkeä, Pekka Heikkisen leipomo- ja kondiittoriliikkeen yrittäjä Kaisa Marin kuvailee tunnelmiaan Linnassa ääni herkistyen.

Marin kertoo, että kutsu merkitsee koko leipomon väelle valtavan paljon.

