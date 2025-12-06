Paikallisuutiset

Kajaanilainen Seminaarin opettaja Nina Piirainen juhlii Linnassa Jukka-Pekka Partasen kanssa. Piirainen on tyytyväinen vihreään pukuunsa. Vihreä on hänen lempivärinsä ja hän halusi isoon juhlaan ylleen jotain klassista. Kuva: Miika Manninen

Kajaanilainen opettaja Nina Piirainen Linnan juhlissa: ”Aivan mahtavalta tuntuu olla täällä”

Opettaja kertoo pitäneensä koulussa ”presidentin kuntopiirin” lapsille. Millainen se oli? Entä millaiset terveiset lähtevät Kajaaniin?

Kainuun Sanomat

– Aivan mahtavalta tuntuu olla täällä. On aivan tosi upea kunnianosoitus tämä kutsu. Se oli yllätys ja arvostan sitä kovasti.

Näin kommentoi kajaanilainen opettaja Nina Piirainen Linnan juhlien tunnelmaa heti kättelyiden jälkeen.

Suomessa asuessaan hän on juhlinut itsenäisyyspäivää kotosalla. Hän on l

