Paikallisuutiset
Paltamon kunta jakoi stipendejä itsenäisyyspäivän juhlassa – palkituissa konkareita ja nuoria
Stipendeillä palkitaan vuosittain paltamolaisia urheilijoita, liikuttajia ja kulttuurihenkilöitä. Palkitsemisessa huomioidaan erityisesti nuoret.
Paltamon kunnan myöntämät stipendit jaettiin lauantaina 6.12. itsenäisyyspäivän juhlassa kunnantalolla.
Vuoden 2025 stipendit jaettiin neljälle henkilölle, joista kaksi palkittiin kulttuuristipendillä ja kaksi liikuttajastipendillä. Kulttuuristipendit myönnetään ansioista kulttuurin vaalijana ja/tai