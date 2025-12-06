Paikallisuutiset

Henkilöt vasemmalta oikealle: Tuukka Härkönen, Ulrika Kraskoff, Pekka Homanen, Sami Korhonen ja stipendit jakanut kunnanhallituksen puheenjohtaja Anita Karjalainen Kuva: Paltamon kunta

Paltamon kunta jakoi stipendejä itsenäisyyspäivän juhlassa – palkituissa konkareita ja nuoria

Stipendeillä palkitaan vuosittain paltamolaisia urheilijoita, liikuttajia ja kulttuurihenkilöitä. Palkitsemisessa huomioidaan erityisesti nuoret.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Paltamon kunnan myöntämät stipendit jaettiin lauantaina 6.12. itsenäisyyspäivän juhlassa kunnantalolla.

Vuoden 2025 stipendit jaettiin neljälle henkilölle, joista kaksi palkittiin kulttuuristipendillä ja kaksi liikuttajastipendillä. Kulttuuristipendit myönnetään ansioista kulttuurin vaalijana ja/tai

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä