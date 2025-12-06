Paikallisuutiset
Kainuun prikaatin yhteistyö kansainvälisten joukkojen kanssa vain lisääntyy jatkossa
Kainuun prikaatin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Jukka Vuorisalmi muistuttaa, että yhdessä tekemällä oppii, puolin ja toisin. Jutun lopussa on Vuorisalmen itsenäisyyspäivän puhe kokonaisuudessaan.
Kainuun prikaatin kansainvälinen yhteistyö kasvaa tulevaisuudessa.
Kainuun prikaatin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Jukka Vuorisalmi totesi itsenäisyyspäivän kansalaisjuhlassa Kaukametsässä, että prikaati on harjoitellut tänä vuonna jo ruotsalaisten, brittien, yhdysvaltalaisten ja kanadalaisten