Paikallisuutiset

Kainuun prikaatin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Jukka Vuorisalmi kuvattiin 6.12. 2025 Kaukametsässä muistotaulun edessä. Kyseessä on Isänmaan puolesta 1939-1945 kaatuneiden muistotaulu, joka paljastettiin 6.12.1995 eli tasan 30 vuotta sitten. Kuva: Tanja Nuotio

Kainuun prikaatin yhteistyö kansainvälisten joukkojen kanssa vain lisääntyy jatkossa

Kainuun prikaatin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Jukka Vuorisalmi muistuttaa, että yhdessä tekemällä oppii, puolin ja toisin. Jutun lopussa on Vuorisalmen itsenäisyyspäivän puhe kokonaisuudessaan.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kainuun prikaatin kansainvälinen yhteistyö kasvaa tulevaisuudessa.

Kainuun prikaatin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Jukka Vuorisalmi totesi itsenäisyyspäivän kansalaisjuhlassa Kaukametsässä, että prikaati on harjoitellut tänä vuonna jo ruotsalaisten, brittien, yhdysvaltalaisten ja kanadalaisten

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä