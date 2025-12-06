Paikallisuutiset

KuutamoShopin Ritva Huttunen esittelee kirjavalikoimaa, josta löytyy luettavaa niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin. Paikallisten tekijöiden kirjat ja edulliset lastenkirjat ovat suosittuja muistamisia. Kuva: Riitta Mäkeläinen

Joulun lahjat löytyvät läheltä

Lahjat eivät aina ole kaukana: jouluna moni löytää muistamiset omalta kylältä. Toimitus kierteli muutamassa Suomussalmen liikkeessä kysymässä, mitä uutta ja suosittua tänä vuonna löytyy pukinkonttiin.

Muoti- ja Sisustus Kirsikassa Suomussalmella huomio kiinnittyy ensimmäiseksi punaisiin sävyihin, kynttilöihin ja ikkunoille ripustettaviin valoverhoihin. Hyllyille on sommiteltu kuusenkoristeita, joista jokainen voi nostaa kuuseensa palan omaa tarinaansa. Tarjolla on moottoripyörän muotoisia koriste

