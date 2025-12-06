Paikallisuutiset

Kainuun Sanomat on paikalla Linnan juhlissa tänäkin vuonna. Viime vuonna kuultiin muun muassa Heikki Kovalaisen kuulumiset. Kuva: Timo Varila / arkisto

Heikki Kovalainen oli vieraana viime vuonna – ketkä kainuulaiset bongaat Linnan juhlista tänä vuonna?

Saamme illan aikana haastatteluja ja kuvia kainuulaisista juhlijoista. Millaisin mielin Kainuusta kutsutut vieraat juhlivat itsenäisyyspäivää?

Kainuun Sanomat

Suomussalmelaislähtöinen autourheilija Heikki Kovalainen nähtiin viime vuonna Linnan juhlissa. Keitä kainuulaisia Kainuun Sanomat tapaa Linnan juhlissa tänä vuonna?

Ennakkoon on tiedossa, että kutsuja on saapunut Kainuuseen useita kappaleita. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vieraili Kajaanissa

