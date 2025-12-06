Ihmiset
Suvi Teräsniskan iltalaulut vievät lapsuuden Äkäsjokisuulle ja mummun virteen
Suvi Teräsniskan iltalaulukiertue alkaa Kolarin kirkosta. Katri Helenan jäähyväiskeikalla laulaminen oli laulajan tähänastisen uran kohokohta.
Artisti plärää kalenteriaan ja tarkistaa päivämäärän. Suvi Teräsniskalla on mukavia uutisia kotiyleisölle.
– Viies huhtikuuta pääsiäissunnuntaina alotetaan Iltalauluja-kiertue Kolarin kirkosta. On tosi ihana päästä alottamaan juuri Kolarista, Teräsniska kertoo.
Jospa keväinen keikka paikkaisi sitä, et