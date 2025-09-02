Mielipiteet
Meidän meiningit: ”Nuorten huonoon uimataitoon on usein syyllisenä koulu-uintien negatiivinen maine”
Kajaanin nuorisovaltuuston puheenjohtaja toivoo, että kunnat pohtivat, miten koulu-uintitunneille saataisiin enemmän porukkaa ja kaikilla lapsilla ja nuorilla olisi kansalaistaito eli uimataito.
Kesä ja helteet ovat tulleet jäädäkseen, jos ilmaston lämpeneminen jatkuu.
Uimarannoilla ja maauimaloissa lapsia ja nuoria pitää valvoa, eikä katsoa puhelinta.
Suoraan sanottuna puhelin vie keskittymiskyvyn itse asiasta eli lasten ja nuorten vahtimisesta. Vanhemman tulee olla kädenmitan päässä uimatai