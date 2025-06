Paikallisuutiset

Taiteilija Teemu Mäen Muotokuvia ja politiikkaa -näyttely Kajaanin taidemuseossa avautui 4. kesäkuuta. Taustalla näkyvä teos on nimeltään "Terkkuja isältä (erään naisen ja hänen poikansa muotokuva)", 2000/2021.

Meissä on monta minää eikä hirviömäisyys näy päällepäin – taiteilija Teemu Mäki maalaa esiin ihmisyyden

Teemu Mäen näyttely Kajaanin taidemuseossa käsittelee moniosaisen Muistatko Tšetšenian? -teoksen kautta myös Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan. Rakkaudella ja myötätunnolla maalatut muotokuvat taas tarjoavat katsojille matalan kynnyksen taiteen maailmaan.

Maria Kurtti Kainuun Sanomat

Me ihmiset olemme syvästi ristiriitaisia otuksia, sekä lajina että yksilöinä. Kuudennen joukkosukupuuton maapallolla aikaan saanut ihmiskunta on tuhoisa, mutta toisaalta sillä on kyky tuntea myötätuntoa myös muita eläimiä kohtaan. Ihminen on moniminäinen, pohtii taiteilija Teemu Mäki näyttelynsä ava