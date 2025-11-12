Kulttuuri
Metsoloista tuttu Kari Hakala työllistyi tv-menestyksen jälkeen Kainuuseen – ”Ihastuimme niin, että olisimme halunneet jäädä”
Loppuviikosta Kajaanissa ja Kuhmossa esitettävä Lepakko-operetti toi Metsoloiden Erkkinä tunnetun näyttelijän jälleen Kainuuseen.
Kun Kari Hakala oli vuosi sitten Kainuussa markkinoimassa tulossa olevaa Lepakko-operettia, hän ajoi Ukkohallan majoituspaikasta Kajaaniin Paljakan kautta.
Siellä odottanut näky sai näyttelijän surulliseksi: rinnekeskus oli tyhjillään.
Paljakka on Hakalalle hyvin tuttu paikka, sillä 1990-luvulla hän t