Kulttuuri

Metsolat-tv-sarjan Erkkinä muistettava Kari Hakala saapui maanantaina Kajaaniin Lepakko-operetin harjoituksia ja esityksiä varten. Lepakkoa esitetään loppuviikosta Kaukametsässä ja Kuhmo-talolla. Kuva: Katja Mabrouk

Metsoloista tuttu Kari Hakala työllistyi tv-menestyksen jälkeen Kainuuseen – ”Ihastuimme niin, että olisimme halunneet jäädä”

Loppuviikosta Kajaanissa ja Kuhmossa esitettävä Lepakko-operetti toi Metsoloiden Erkkinä tunnetun näyttelijän jälleen Kainuuseen.

Kainuun Sanomat

Kun Kari Hakala oli vuosi sitten Kainuussa markkinoimassa tulossa olevaa Lepakko-operettia, hän ajoi Ukkohallan majoituspaikasta Kajaaniin Paljakan kautta.

Siellä odottanut näky sai näyttelijän surulliseksi: rinnekeskus oli tyhjillään.

Paljakka on Hakalalle hyvin tuttu paikka, sillä 1990-luvulla hän t

