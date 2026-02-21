Paikallisuutiset

Kajaanilaiset Janita Borenius ja Isla viettivät Talviriehaa jo toista kertaa. Isla oli osallistumassa talven ensimmäiseen hiihtokilpailuun. Kuva: Elisa Korhonen

Miljoona litraa vettä ja talkoovoimia – Vuottolahden retkiluistelurata tai talvinen tapahtuma eivät synny tyhjästä

Retkiluisteluradan Talvirieha-tapahtuma on ison porukan yhteisponnistus.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Viena Kaltiola on osallistumassa hiihtokilpailuihin. Kisat eivät ole hänen ensimmäisensä, niinpä jännitystä ei ole ilmassa. Vienan isä Perttu Kaltiola kertoo, että kisoja on hiihdelty aiemminkin paitsi Vuottolahdessa, myös muuallakin. Nyt kisaan osallistuu Vienan lisäksi tämän veli Nooa.

Talviriehaan

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä