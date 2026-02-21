Paikallisuutiset
Miljoona litraa vettä ja talkoovoimia – Vuottolahden retkiluistelurata tai talvinen tapahtuma eivät synny tyhjästä
Retkiluisteluradan Talvirieha-tapahtuma on ison porukan yhteisponnistus.
Viena Kaltiola on osallistumassa hiihtokilpailuihin. Kisat eivät ole hänen ensimmäisensä, niinpä jännitystä ei ole ilmassa. Vienan isä Perttu Kaltiola kertoo, että kisoja on hiihdelty aiemminkin paitsi Vuottolahdessa, myös muuallakin. Nyt kisaan osallistuu Vienan lisäksi tämän veli Nooa.
Talviriehaan