Paikallisuutiset
Millaisia kokemuksia sinulla on koulujen kännykkäkiellosta? Vastaa Kainuun Sanomien kyselyyn
Miten koulujen kännykkäkielto on vaikuttanut perheesi arkeen? Entä arkeen koulussa?
Elokuussa voimaan astunut lakimuutos kieltää oppilailta puhelimien käytön oppitunneilla. Osa kouluista on järjestyssäännöillä kieltänyt kännykät myös ruokailuista ja välitunneilta. Opetushallitus suosittelee, että puhelinten käyttöä rajoitetaan koko koulupäiviltä.
Miten kännykkäkielto on vaikuttanut teidän perheessänne? Onko puhelinkielto olut toivottua vai aiheuttanut ongelmia tai ahdistusta?
Entä onko kännykkäkiellosta ollut hyötyä vai haittaa koulun arjessa? Toivoisitko täyskieltoa? Miten kännykkäkielto on kouluissa onnistunut, noudatetaanko kieltoa?
Kainuun Sanomat kerää näkemyksiä juttua varten. Vastaa kyselyymme alla olevalla lomakkeella sunnuntaihin 31.8. mennessä. Voit myös kertoa kokemuksistasi tai halukkuudestasi haastatteluun sähköpostitse osoitteeseen toimitus@kainuunsanomat.fi
Vastaa kyselyyn tällä lomakkeella: