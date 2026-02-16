Paikallisuutiset
Minja Koskelan mielestä hallituksen politiikka on ristiriitaista: ”Ihan sama mitä teet, niin leikkauksia on luvassa”
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vieraili maanantaina Kainuussa.
Maanantaiaamuna Kajaanin Purola Bariin oli kokoontunut reippaasti väkeä tapaamaan vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelaa. Vierailu oli ensimmäinen hänen puheenjohtajakaudellaan.
Kajaanilaisten mielen päällä olleet asiat eivät tulleet yllätyksenä: työttömyys ja sote-palvelut.
– Työttömyystilanne