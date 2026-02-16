Paikallisuutiset

Minja Koskela vierailee Kainuussa maanantaina. Vierailu on ensimmäinen hänen puheenjohtajakaudellaan. Kajaaniin paikalle oli saatu myös perheen pienimpiä. Kuva: Antti Huusko

Minja Koskelan mielestä hallituksen politiikka on ristiriitaista: ”Ihan sama mitä teet, niin leikkauksia on luvassa”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vieraili maanantaina Kainuussa.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Maanantaiaamuna Kajaanin Purola Bariin oli kokoontunut reippaasti väkeä tapaamaan vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelaa. Vierailu oli ensimmäinen hänen puheenjohtajakaudellaan.

Kajaanilaisten mielen päällä olleet asiat eivät tulleet yllätyksenä: työttömyys ja sote-palvelut.

– Työttömyystilanne

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä