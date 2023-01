Mitä ottaa huomioon autonvaihdossa tai uuden ostossa?

Mietitkö auton ostoa vai oletko jo löytänyt unelmiesi auton esimerkiksi yksityiseltä myyjältä? Ajoneuvon valinta voi olla vaikeaa, sillä päätökseen vaikuttavat muun muassa ekologisuus, käyttötarkoitus, perheen koko ja taloudellisuus. Autamme sinua kartoittamaan vaihtoehtoja ja löytämään juuri sinulle sopivan ratkaisun.

Käyttötarkoitus

Mieti ensinnäkin auton käyttötarkoitusta. Ajatko pitkiä matkoja maantiellä vai tuleeko autolle käyttöä enimmäkseen lyhyessä kaupunkiajossa? Jos tarvitset auton työmatkoja varten tai muihin jo tiedossa oleviin tarkoituksiin, mieti tärkeitä ominaisuuksia näitä tarkoituksia varten. Jos kyydissäsi on usein lapsia tai muita perheenjäseniä, voivat malli ja toiminnallisuus olla tärkeimpiä asioita. Sporttinen malli voi taas sopia parhaiten vapaa-ajan kruisailuun, joten kartoita auton käyttöalue kunnolla ennen ostopäätöstä.

Teknologia

Käyttötarkoitukseen liittyen sinun tulisi myös miettiä, millaista teknologiaa autossa tarvitaan. Autojen teknologia kehittyy huimaa tahtia ja lisäominaisuuksia on tarjolla ajoavustimista, digitaalisista mittareista ja langattomasta latauksesta viihdejärjestelmiin asti. Auton älykkäät ominaisuudet, kuten liitettävyys mobiililaitteisiin, ovat myös keskeinen osa nykypäivää ja siksi sinun tulee olla tietoinen tarvitsemistasi toiminnoista. Hankkiessasi käytettyä autoa, muista tarkistaa teknologian toimivuus ja pidä käytetyn auton vaatimustaso riittävän korkealla.

Sähkö-, hybridi-, bensa- vai dieselauto?

Nykypäivän autot eroavat huomattavasti käyttövoimassa ja kulutuksessa. Löydät markkinoilta sähköautoja, erityyppisiä hybridivaihtoehtoja sekä perinteisiä bensa- ja dieselautoja.

Sähköautot yleistyvät ja ovat tällä hetkellä automarkkinoiden ympäristöystävällisin vaihtoehto. Äänettömässä ja nopeasti kiihtyvässä sähköautossa on nimensä mukaisesti sähkömoottori, joka voi polttomoottoriin verrattuna olla edullinen vaihtoehto pitkällä tähtäimellä. Sähköautoa tulee ladata säännöllisesti, mikä voi olla haaste pitkillä ajomatkoilla. Ota siis huomioon sähköauton toimintasäde yhdellä latauksella. Vaihtoehtona sähköautolle markkinoilta löytyy myös erilaisia hybridimalleja, joissa polttomoottorin ja sähkömoottorin edut yhdistyvät sujuvasti.

Perinteiset bensa- ja dieselautot ovat halvempia kuin sähköautot ja polttoainetta näihin malleihin on saatavilla paremmin kuin latauspisteitä sähköautoille. Hiilidioksidipäästöt ovat kuitenkin huomattavasti korkeammat kuin sähköautoissa, ja ottaen huomioon polttoainehintojen nousun, saattaa bensa- tai dieselautoilu myös tulla kalliiksi. Bensiinikäyttöiset autot ovat pitkään olleet kuluttajien suosikkeja, koska ne sopivat monipuoliseen käyttöön sekä kaupungeissa että maaseudulla.

Yhden diesel-tankillisen ollessa riittoisampi kuin tankillinen bensiiniä, on dieselauto yleisesti hyvä vaihtoehto pitkille matkoille. Muista kuitenkin huomioida, että dieselautojen jälleenmyyntihinnat saattavat olla epävarmempia kuin bensiiniautojen hinnat. Dieselauto sopii hyvin vetoajoneuvoksi, joten mieti oston yhteydessä, onko sinulla tarvetta esimerkiksi trailerin tai peräkärryn vetämiseen.

Tavaratila

Autojen tavaratilan suuruus vaihtelee mallien ja merkkien välillä. Jos kuljetat paljon erikokoisia tavaroita, kannattaa sinun pelata varman päälle ja valita suurempi auto. Mieti, tarvitsetko oikeasti isoa takaluukkua vai riittääkö esimerkiksi kunnollinen jalkatila takapenkillä? Entä monta istumapaikkaa autossa tulisi olla? Löydät markkinoilta myös suuria kuuden tai jopa kahdeksan hengen istuttavia malleja, joissa voit hyödyntää istumatilaa myös tavaroiden kuljettamiseen, kun mukana ei ole täyden auton edestä matkustajia. Jos kuljetat suurempia lasteja säännöllisesti, voi tarpeeseen tulla henkilöauton sijaan kevyt paketti- tai kuorma-auto.

Auton alkuperä ja merkki

Autojen kunto ja maine voivat vaihdella, etenkin käytettyjen autojen kesken. Ostajana sinun kannattaa selvittää auton historia ja tuontimaa tarkkaan. Alkuperällä saattaa olla suurikin merkitys muun muassa jälleenmyynnin kannalta, jos suunnitelmissasi on myydä auto myöhemmin. Monelle autoilijalle itselle rakas ja luotettu automerkki on yksi tärkeistä kriteereistä uutta ajokkia etsittäessä. Jos et kuitenkaan ole valmis maksamaan ylimääräistä ajoneuvon brändistä, löytyy käytettyjen ja uusien autojen markkinoilta lukuisia vaihtoehtoja ilman, että sinun tarvitsee tinkiä laadusta.

Autorahoitus

