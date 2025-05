Paikallisuutiset

Tikkakoskella asuva Veli Pekka Kukkonen järjesti muutama vuosi sitten syksyllä moottoripyörätapahtuman, jossa ajettiin niin ikään Raatteen Portin maisemissa Suomussalmella. Kuva: Veli Pekka Kukkonen

Motoristit ympäri Suomea ajavat Ukrainan hyväksi Suomussalmella

Maria Kurtti Kainuun Sanomat

Tikkakoskelainen motoristi Veli Pekka Kukkonen haluaa herätellä ihmisiä Ukrainan hyväksi järjestämällään varainkeruutempauksella.

– Että ihmiset alkaisivat ajatella, miten meillä on asiat hyvin, on työpaikat, autot ja niin edelleen. Mutta siellä Ukrainassa tilanne on ihan toinen, Kukkonen kertoo puhe