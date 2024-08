Kulttuuri

The Heater on ollut kasassa seitsemän vuotta. Arkistokuva. Kuva: The Heater

”Musiikki on puhdistavaa” – The Heater antaa tunnetuille kappaleille oman leimansa

The Heater tarjoaa yleisölle puhdistavia kokemuksia musiikin parissa. Kun kaikki toimii, soittaminen on mukavaa. Keikoille on mahtunut vuosien varrella hauskojakin sattumuksia.

Susanna Koljonen Kainuun Sanomat

The Heater on kantrirockia soittava bändi, joka on varmasti monelle suomussalmelaiselle tuttu. Bändiin kuuluvat laulaja-kitaristi Vesa ”Nakke” Rannikko, kitaristi ja stemmalaulaja Kalle Moilanen, basisti Mikko Keränen, laulava pianisti ja viulisti Laura Matilainen sekä rumpalit Ari Keränen ja Arto T