Kotimaa

Viikonlopun aikana lisää sairastumisia UKK-puistossa – myös Kevon luonnonpuistossa ilmennyt vatsatautitapaus

Urho Kekkosen kansallispuistosta on evakuoitu viikonlopun aikana lisää retkeilijöitä. Myös Kevon luonnonpuistosta on tullut tietoon yksi vatsatautitapaus. Kuvituskuva Iisakkipäältä UKK-puistosta. Kuva: Eetu Kupulisoja

Aino-Sofia Koirikivi Kainuun Sanomat

Urho Kekkosen kansallispuistojen (UKK) sairastumisilmoitusten määrä on kasvanut viikonlopun aikana.

– Viikonlopun aikana on tullut kuusi ilmoitusta sairastumisesta. Osa heistä on jo palannut maastosta pois. Vatsatautioireet ovat ilmenneet vasta kotona, mutta he ovat ilmoittaneet sairastumisestaan Met