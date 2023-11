Kotimaa

Nastat, kitkat vai jokasään renkaat koko vuodeksi – ”eurokumit” saavuttavat suorituskyvyssä pohjoismaisiin oloihin räätälöityjä talvirenkaita

Aalto-yliopiston teknologiapäällikkö Panu Sainio ennustaa, että 10–15 vuoden kuluttua Suomessakin voi ajaa yhdellä rengassarjalla läpi vuoden.

Kari Pitkänen Kainuun Sanomat

Autoilijan talvirengasvalinnoista on parissa vuodessa tullut yhä monimutkaisempia. Perinteinen kitkat vai nastat -kysymys on muuttunut muotoon nastat, Keski-Euroopan kitkat, pohjoismaiset kitkat vai kenties peräti all season- eli jokasään renkaat?

Vanhan totuuden mukaan kitkarengas pitää parhaiten lumella ja nasta jäällä. Autojen turvatekniikka tasoittaa rengastyyppien erot niin, että pohjoismainen kitkarengas on turvallinen vaihtoehto myös jäisille teille.

Kaikkia vaihtoehtoja saa myydä ja ostaa Suomessa. Täy