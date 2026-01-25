Kulttuuri
Oona Airola vahvasti mukana Hildur-tv-sarjassa – Islantilaispoliisin kylmä kyyti alkaa maanantaina
Hildur-sarjan kylmässä kyydissä islantilainen villapusero lämmittää. Juonilangat ovat välillä sikin sokin, mutta kotikutoisessa verkkaisuudessa piilee viehätystäkin. Nelonen ja Ruutu+ 26.1.
★★★
Hildur. Ohjaus Tinna Hrafnsdóttir. Käsikirjoittajat Matti Laine ja Margrét Örnólfsdóttir. Kuvaus Ásgrímur Guðbjartsson. Pääosissa Ebba Katrín Finnsdóttir, Lauri Tilkanen, Oona Airola. Ólafía Hrönn Jónsdóttir. 6 x 45 min. Nelonen ja Ruutu+ ma 26.1.
