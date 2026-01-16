Paikallisuutiset

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen vierailee Kainuussa tänä viikonloppuna. Hän tapasi kajaanilaisia vihreitä perjantaina Roberts Coffeessa. Kuva: Tanja Nuotio

Oras Tynkkynen huomauttaa Kainuussa: ”Susia on vähemmän kuin saimaannorppia”

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen otti esille jo ensi vuoden eduskuntavaalit ja vihreiden tavoitteen.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

– Erityisesti suden tilanne on hyvin heikko. Susia on vähemmän kuin saimaannorppia, se on erittäin uhanalainen eläin.

Näin totesi vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen perjantaina Kajaanissa. Hän osallistuu lauantaina Kuhmossa luontoaiheiseen yleisötilaisuuteen.

Suurpetokysymys velloo S

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä