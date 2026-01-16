Paikallisuutiset
Oras Tynkkynen huomauttaa Kainuussa: ”Susia on vähemmän kuin saimaannorppia”
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen otti esille jo ensi vuoden eduskuntavaalit ja vihreiden tavoitteen.
– Erityisesti suden tilanne on hyvin heikko. Susia on vähemmän kuin saimaannorppia, se on erittäin uhanalainen eläin.
Näin totesi vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen perjantaina Kajaanissa. Hän osallistuu lauantaina Kuhmossa luontoaiheiseen yleisötilaisuuteen.
