Hyvinvointi
Outi Hakunti kaipaa avointa puhetta vaihdevuosista: ”Elämänilon ei tarvitse loppua tietyssä iässä”
Gynekologi Pirjo Dabnell ei siedä halventavaa sanaa ”mummotauti”. Sen sijaan vaihdevuodet pitäisi hänen mielestään kääntää tietotaitoa ja kokemusta arvostavaksi ajanjaksoksi naisen elämässä.
– Hyvä nainen: hae apua! Ja hyvä terveydenhuolto: auta!
Tämä on Outi Hakuntin painokas viesti kanssasisarille ja hoitohenkilökunnalle terveydenhuollossa. Puhumme vaihdevuosista.
48-vuotias Hakunti on kärsinyt vaihdevuosien tuomista oireista parin vuoden ajan. Kuumien aaltojen myötä punaiseksi helahtav