Pääkirjoitukset

Muistisairaalle kotona asuminen ei useimmiten ole enää turvallista, vaikka henkilö itse voi vielä sitä toivoa. Kuva: Inka Hurskainen

Pääkirjoitus: Oma koti ei sovi kaikille, vaikka toive olisi toinen

Kainuun Sanomat

Ympärivuorokautiseen palveluasumiseen pääsyä odottaa Kainuussa useita kymmeniä vanhuksia. Samaan aikaan yksityiseltä puolelta löytyy tyhjiä hoivapaikkoja, jotka odottavat asukkaita.

Odotusaika on keskimäärin 39 vuorokautta, ja myönteistä on, että se on lyhentynyt viime vuodesta. Kainuussa jono ja jon