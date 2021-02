Pääkirjoitus: Puurakentamista kannattaa edistää

Puu alkaa korvata betonin kerrostaloissakin, ja korkeiden puukerrostalojen rakentamisen markkinajohtaja Suomessa löytyy tällä hetkellä Kuhmosta.

Elementti Sampon tehtaalta lähtevät muuttovalmiit huoneistot, joista kerrostalo kootaan paikan päällä.

Puutuoteteollisuudella on Kuhmossa pitkät perinteet ja kaupunkiin on kertynyt vahvaa alan erikoisosaamista. Ei siis ihme, että Kuhmon edellinen kaupunginjohtaja Eila Valtanen esitti muutama vuosi sitten, että Kainuusta tehtäisiin Kalifornian Piilaaksoa mukaillen Puulaakso.

Kuhmossa ennakkoluulottomasti panostettu puualan kehitystyöhön ja osaamisen kasvattamiseen ja työ kantaa nyt hedelmää. Yksi pieni, mutta mainio esimerkki oli Brysselin kainuulaiselle joulutorille kaksi vuotta sitten pystytetty kolmikerroksinen tikkutalo. Kuhmossa valmistettu sekin.

Kun menossa on jo jonkinlainen puukerrostalojen rakentamisbuumi, nyt kaivattaisiin uutta tutkimusta puurakenteisten talojen asukkaiden kokemuksista. Ympäristöministeriön rahoittama puukerrostalojen asukas- ja rakennuttajakysely julkaistiin vuonna 2017.

Silloin vastaukset kertoivat, että puukerrostalojen asukkaiden mukaan puukerrostalot eroavat tavanomaisista kerrostaloista eniten hyvän ääneneristyksen, viihtyvyyden ja kauneuden sekä lämminhenkisyyden ja kodikkuuden suhteen.

Vastaajien mukaan talot olivat hyvin hiljaisia myös laitteista, kuten pyykinpesukoneesta, astianpesukoneesta, vessasta sekä vesi- ja viemärilaitteista tulevien äänien suhteen. Kun kyse on nimenomaan kerrostalosta, äänieristyksen onnistuminen on asumisviihtyvyyden kannalta yksi tärkeimmistä seikoista.

Puurakentamisen lisääntymisellä on merkitystä paitsi ympäristölle myös Suomen kansantaloudelle. Siksi kaikki keinot puurakentamisen edistämiseksi ovat tarpeen. Uudet asukastutkimukset mukaan lukien.

– Puurakentaminen siirtää merkittävän osan työstä rakennustyömaalta tehtaalle eli käytännössä kasvukeskuksista haja-asutusalueelle, tässä tapauksessa Kainuuseen ja Kuhmoon. Iso osa koko prosessin vaatimasta työstä jää alueelle, jossa puuteollisuus on vahvaa, huomauttaa Elementti Sampon pääomistajiin kuuluva Juha Virta .

Asiantuntijoiden arvioiden mukaan puukerrostalojen lukumäärä nelinkertaistuu ja markkinaosuus tuplaantuu Suomessa seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Puutuoteteollisuudella on Kuhmossa pitkät perinteet, ja se on vuosien saatossa kehittynyt merkittäväksi alan osaamiskeskittymäksi. Puualan yritysverkosto on kaupungissa tärkeä työllistäjä.

Taloja, kerrostalojakin, tehdään taas Suomessa entistä enemmän puusta. Yksi syy on ilmastonmuutoksen vastainen taistelu: puu on rakennusmateriaalina ilmastohyvis, keino vähentää rakentamisesta koituvia hiilidioksidipäästöjä.

2018 Yksi toritapahtuman kiintopisteistä oli Kuhmossa valmistettu, pysäköintiruutuun mahtuva kolmikerroksinen tikkutalo. Se toimii Kainuun ja samalla koko Suomen esittelypisteenä. Talossa jaettiin Kainuu-tietoutta sekä perinteiseen että moderniin tyyliin. Metsähallitus toimitti paikalle virtuaalilaseja, joilla pääsi piipahtamaan Suomen kansallispuistoissa.

2017 Kainuun Sanomien mielipidekirjoituksessaan (11.10.) kysymyksen, voitaisiinko Kainuusta tehdä Puulaakso?

Nimitys on johdettu Kaliforniassa sijaitsevasta teknologiayritysten keskittymästä Piilaaksosta, jossa päämajaansa pitävät muun muassa Google, Hewlett & Packard ja Cisco.

Ajatuksen taustalla on huomio siitä, että Kainuuseen on keskittynyt paljon puurakentamisen osaamista jalostusketjun eri vaiheista. Kuhmo Oy, sahaa, CrossLam valmistaa ristiinlaminoitua rakennusmateriaalia ja Elementti Sampo massiivipuisia elementtejä.

2017 Puukerrostalojen asukkaiden mukaan puukerrostalot eroavat tavanomaisista kerrostaloista eniten hyvän ääneneristyksen, viihtyvyyden ja kauneuden sekä lämminhenkisyyden ja kodikkuuden suhteen. Tämä selviää ympäristöministeriön rahoittamasta uudesta puukerrostalojen asukas- ja rakennuttajakyselystä.

Kyselytutkimukseen valittiin yhdeksän puukerrostalokohdetta eri puolilta Suomea: yhteensä 17 taloa, 585 asuntoa. Kyselyyn saatiin 308 vastausta. Selvityksen teki rakennusopin professori Markku Karjalainen Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laboratoriosta. Tuloksia vertailtiin myös Karjalaisen aiempaan laajaan puukerrostalojen asukaskyselyn 1990-luvun lopulla. Merkittävä ero aiempaan oli, että nyt ihmisen tiedostivat asuvansa puukerrostaloissa.

Ääneneristys hyvä, puupinta halutaan näkyväksi

Puukerrostalojen ilmaääneneristävyyttä pidettiin erityisen hyvänä sekä pysty- että vaakasuunnassa. Talot olivat hyvin hiljaisia myös laitteista, kuten pyykinpesukoneesta, astianpesukoneesta, vessasta sekä vesi- ja viemärilaitteista tulevien äänien suhteen.

Ylänaapurista tulevia häiritsevän voimakkaita askelääniä ilmoitti kuulevansa merkittävän paljon tai paljon yhteensä vain 21 prosenttia vastaajista. Vastaava luku vuoden 1990-lopun asukaskyselyssä oli 80 prosenttia, eli nykyiset puukerrostalot ovat edeltäjiään paljon hiljaisempia akselääneneristävyyden suhteen. Kuitenkin ylänaapurista tulevat askeläänet oli yleisin nimetty häiritsevin äänitekijä, joten puukerrostalojen välipohjien askelääneneristävyyteen kannattaa jatkossakin kiinnittää erityistä huomiota.

Yli kaksikerroksisissa puukerrostaloissa pakolliseen automaattiseen sammutusjärjestelmään suhtauduttiin myönteisesti, sillä sen koettiin lisäävän asumisturvallisuutta.

Nykyiseen asuntoonsa, asuinympäristöönsä ja asuntojen toimivuuteen asukkaat olivat pääsääntöisesti varsin tyytyväisiä. Kyselyn kohteena olevat puukerrostalot arvioitiin yleisilmeeltään ja arkkitehtuuriltaan erittäin hyväksi tai hyväksi yhteensä noin 84 prosentissa vastauksista. Vastauksissa puuta toivottiin käytettävän eniten asunnon sisällä lattioissa, rakennusten julkisivuissa ja parvekkeissa.