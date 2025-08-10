Paikallisuutiset
”Pääosin tapauksissa on päästy pintanaarmuilla” – Sähköpotkulautailu on ollut Kajaanissa pääosin turvallista
Sähköpotkulautoja Kajaanissa vuokraava Dott on ollut tyytyväinen ensimmäiseen kesäänsä Kajaanissa.
Sähköpotkulautojen käyttö on Kajaanissa sujunut kesän aikana rauhallisesti ja vailla suurempia haavereita.
Kainuun hyvinvointialueen päivystyksen ylilääkäri Katri Mäenpää kertoo, että hyvinvointialueella ei ole asiaan suoraan soveltuvaa tilastointia, mutta hänen kokemuksensa on, että päivystykseen on