Ihmiset

Tapani ja Veera Lintula ovat asuneet Tehdaskadulla pian viisi vuotta. Kuvassa ovat myös lapset Tuure ja Aura. Kuva: Tanja Nuotio

Pääsimme kylään kolmeen kotiin Kajaanin Makkolassa: Tässä tulevat ikivanhojen puutalojen asukkaat

Lähdimme selvittämään, millaista on asua mansardikattoisessa, suojellussa talossa, jolla on ikää yli sata vuotta.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Mansardikattoiset, punaiset paritalot Makkolassa Kajaanissa ovat kuin Astrid Lindgrenin Melukylässä.

Paritaloja on jäljellä kaikkiaan neljä ja ne ovat yli satavuotiaita.

Yhden oven avaa Helena Leinonen. Portaiden päässä tervehtii vanhanaikainen, punainen kelkka, jonka joku aiempi asukas oli jättänyt v

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä