Pääsimme kylään kolmeen kotiin Kajaanin Makkolassa: Tässä tulevat ikivanhojen puutalojen asukkaat
Lähdimme selvittämään, millaista on asua mansardikattoisessa, suojellussa talossa, jolla on ikää yli sata vuotta.
Mansardikattoiset, punaiset paritalot Makkolassa Kajaanissa ovat kuin Astrid Lindgrenin Melukylässä.
Paritaloja on jäljellä kaikkiaan neljä ja ne ovat yli satavuotiaita.
Yhden oven avaa Helena Leinonen. Portaiden päässä tervehtii vanhanaikainen, punainen kelkka, jonka joku aiempi asukas oli jättänyt v