Urheilu

Hakan juniori Jesse Saarenpää syöttää syöttöseinään, taustalla Aate-Petteri Moilanen. Kuva: Pekka Pajala

Palloliiton arvostettu ohjelma puskee Hakaa eteenpäin – ”Olemme saaneet uutta virtaa ja potkua toimintaan”

Jussi Heikkinen Kainuun Sanomat

Kajaanin Hakan työ nuorten jalkapalloilun parissa on ottanut askeleita eteenpäin. Kehitystyötä on huomioitu myös ulkopuolisesti, sillä tälle kaudelle Haka on noussut Huuhkajapolulla tasolle 3, jossa on vain 20 jalkapalloseuraa.

Samaisella tasolla on useita kovina kasvattajaseuroina tunnettuja seuroja