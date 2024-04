Paikallisuutiset

Paltamo sai lopulta entisen päiväkodin kaupaksi

Marjatta Kurvinen Kainuun Sanomat

Päiväkoti on toiminut jo vuodesta 2021 lähtien Paltamon Monitoimikeskuksen yhteydessä. Kuva: Juha Neuvonen

Paltamon kunta on saanut kaupaksi entisen päiväkotikiinteistön, joka on ollut myytävänä vuodesta 2022 lähtien. Kohteen kysyntä on ollut satunnaista.

Kunnanhallitus on tuona aikana ehtinyt kaksi kertaa päättää jättää kiinteistön myymättä alhaisen tarjouksen takia.

Maanantaina kokoustanut kunnanhallitus