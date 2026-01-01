Urheilu

Mikael Mähönen on ollut tehokkaana Kajaanin Papasin takalinjoilla. Loppukauden hän pelaa Saksan pääsarjassa mestaruutta jahtaavan Weissenfelsin joukkueessa. Kuva: Pekka Pajala

Papasin luottomies suuntaa Saksaan – ”Laatu on ihan kärkiluokkaa”

Kajaanin Papasissa isossa roolissa niin kentällä kuin sen laidalla ollut Mikael Mähönen vaihtaa Saksan pelikentille. Edellinen vierailu jätti paljon hampaanrakoon.

Kainuun Sanomat

Lauantainen puhelu Saksasta käänsi kajaanilaisen Mikael Mähösen suunnitelmat ympäri.

Salibandyn Saksan pääsarjassa pelaava Weissenfelsin joukkue halusi miesten Suomisarjassa pelaavan Kajaanin Papasin pelaajavalmentajan riveihinsä loppukaudeksi.

– Ei tarvinnut ihan liikaa miettiä, otanko paikan vastaan

