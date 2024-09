Paikallisuutiset

Pasi Ahoniemi on vakuuttunut, että KaiCell Fibersin puuhaama sellutehdas nousee pystyyn ja Paltamo pääsee nauttimaan teollisuuslaitoksen tuottamista työpaikoista ja tulovirroista. Kuva: Paltamon kunta

Pasi Ahoniemi ohjaa Paltamoa kohti häikäisevän hyvää tulevaisuutta – 50 vuotta täyttävä kunnanjohtaja näkee uusia mahdollisuuksia niin vetytaloudessa kuin puolustusteollisuudessa

Hannu Mustonen Kainuun Sanomat

Mahtaneeko Paltamo porskuttaa itsenäisenä kuntana vielä kymmenen vuoden kuluttua? 50 vuotta täyttävä kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi ei epäröi vastaustaan hetkeäkään.

– Ehdottomasti. Paltamolla on tällä hetkellä niin hyvät tulevaisuuden näkymät. Meillä on paljon kehittämishankkeita menossa ja meillä on l