Pelastusjohtaja Anssi Parviainen eläköityy – mieleen on jäänyt tykkylumitapaus ja Talvivaara
Kainuun pelastuslaitoksen pitkäaikainen pelastusjohtaja Anssi Parviainen on nähnyt muutoksen pelastusalassa ja ihmisissä. Jos ennen sammutettiin tulipaloja, nykyään pyritään ennaltaehkäisyyn.
25 vuotta Kajaanissa pelastustoimessa työskennellyt, Kainuun pelastuslaitoksen johtaja Anssi Parviainen on nähnyt pelastusalan muutoksen 90-luvulta asti.
Jos ennen kysyttiin, että onko ollut paljon tulipaloja, nykyään puhutaan ennemmin onnettomuuksien ehkäisystä. Se on pelastuslaitoksen päätehtävä. P