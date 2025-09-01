Paikallisuutiset

Kajaanin pelastuslaitoksen eläköityvä johtaja Anssi Parviainen muistelee uransa huippukohtia. Mieleen on jäänyt onnistuminen tykkylumitapauksen hoitamisessa. Kuva: Elisa Korhonen

Pelastusjohtaja Anssi Parviainen eläköityy – mieleen on jäänyt tykkylumitapaus ja Talvivaara

Kainuun pelastuslaitoksen pitkäaikainen pelastusjohtaja Anssi Parviainen on nähnyt muutoksen pelastusalassa ja ihmisissä. Jos ennen sammutettiin tulipaloja, nykyään pyritään ennaltaehkäisyyn.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

25 vuotta Kajaanissa pelastustoimessa työskennellyt, Kainuun pelastuslaitoksen johtaja Anssi Parviainen on nähnyt pelastusalan muutoksen 90-luvulta asti.

Jos ennen kysyttiin, että onko ollut paljon tulipaloja, nykyään puhutaan ennemmin onnettomuuksien ehkäisystä. Se on pelastuslaitoksen päätehtävä. P